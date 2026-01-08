Afterwork ciné Les Météorites de Samuel Laguna Médiathèque de l’Orangerie Vichy
Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins Vichy Allier
Début : 2026-02-26 18:00:00
fin : 2026-02-26 20:00:00
2026-02-26
Les Afterworks ciné sont gratuits, mensuels et ouverts à tous.
Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 43 50 mediatheque-orangerie@vichy-communaute.fr
English :
Movie afterworks are free, monthly and open to all.
