Afterwork ciné Médiathèque de l’Orangerie Vichy

Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins Vichy Allier
Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-11
2025-12-11
Les afterworks ciné c’est de la fiction ou du doc, une fois par mois à l’Orangerie !
Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 43 50 mediatheque-orangerie@vichy-communaute.fr
English :
Movie afterworks are fiction or doc, once a month at the Orangerie!
L’événement Afterwork ciné Vichy a été mis à jour le 2025-12-04 par Vichy Destinations