Afterwork : Clem’n’the rock La Salicorne Saujon

Informations pratiques

Saujon

Afterwork : Clem’n’the rock

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:30:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Jeudi 17 septembre 2026 à 18h30, la Salicorne accueillera le groupe Clem’n’the rock.

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La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr

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English :

On Thursday, September 17, 2026, at 6:30 p.m., La Salicorne will host the band Clem’n’the Rock.

L’événement Afterwork : Clem’n’the rock Saujon a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Saujon