Afterwork : Clem’n’the rock La Salicorne Saujon
jeudi 17 septembre 2026 · La Salicorne · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Afterwork : Clem’n’the rock
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:30:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Jeudi 17 septembre 2026 à 18h30, la Salicorne accueillera le groupe Clem’n’the rock.
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La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr
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English :
On Thursday, September 17, 2026, at 6:30 p.m., La Salicorne will host the band Clem’n’the Rock.
L’événement Afterwork : Clem’n’the rock Saujon a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Saujon
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