Afterwork Clos Saint Florent Saumur

Afterwork Clos Saint Florent Saumur vendredi 12 septembre 2025.

Afterwork Clos Saint Florent

3 rue Léopold Palustre Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-09-12 18:00:00

fin : 2025-09-12 20:30:00

2025-09-12

Rendez-vous au sein de la boutique pour un moment convivial autour des cuvées parcellaires Clos Saint Florent.

L’occasion idéale de découvrir ou redécouvrir le Clos Saint Florent blanc 2021 et le Clos Saint Florent rouge 2022.

Le premier verre est offert, suivi de tarifs préférentiels sur ces cuvées tout au long de la soirée.

L’ambiance se poursuivra sous forme de bar à vins accompagné de savoureux grignotages pâtés, terrines, tartinables et autres délices à partager.

Vendredi 12 septembre 2025 de 18h à 20h30. .

3 rue Léopold Palustre Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 21 42 visite@langlois-cremantdeloire.fr

Join us in the boutique for a convivial chat about Clos Saint Florent parcel cuvées.

Treffen Sie sich in der Boutique zu einem geselligen Moment rund um die Parzellen-Cuvées Clos Saint Florent.

Unitevi a noi nella boutique per una chiacchierata amichevole sulle cuvée del Clos Saint Florent.

Únase a nosotros en la boutique para charlar amistosamente sobre las cuvées de Clos Saint Florent.

