Afterwork coaching HEC Paris HEC Alumni Paris Mardi 1 juillet, 18h00 sur inscription

Plus de 20 ans au service de la transformation humaine : une rencontre pour explorer, comprendre et célébrer !

Dans un environnement en perpétuelle mutation, marqué par la complexité, l’incertitude et la recherche de sens, l’Executive Coaching s’impose comme un levier stratégique de transformation individuelle et collective.

HEC Paris Executive Education a le plaisir de vous inviter, le 1er Juillet 2025 à 18h, à une soirée articulée autour de trois temps forts :

Une Masterclass animée par Christine Castan, Directrice académique des programmes Executive Coaching, accompagnée de Jacques Fulcrant, Coach certifié et responsable pédagogique.

Une présentation interactive de notre nouvelle gamme de formations en Executive Coaching, conçue pour répondre aux enjeux humains contemporains.

Un moment convivial de networking, pour célébrer ensemble deux décennies d’impact et de transmission, en présence d’alumni, de coachs certifiés, de responsables pédagogiques et de futurs participants.

Cet événement s’adresse aux :

Dirigeants, DRH, managers et responsables de la transformation organisationnelle;

Professionnels de l’accompagnement (coach, formateur, consultant) en quête d’alignement et de posture juste;

Toute personne envisageant un développement de compétences en executive coaching.

Compte tenu du succès de l’événement et du nombre de places limité, nous vous conseillons de vous inscrire rapidement. Nous espérons vous compter parmi nous le 1er juillet 2025 dès 18h00 dans les locaux HEC Alumni, 9 av. Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris.

Pour vous inscrire, merci de compléter le formulaire.

https://www.hec.edu/fr/executive-education/evenements/masterclass-executive-coaching-le-coaching-dans-un-monde-incertain-une-reponse-humaine-aux-defis-de-demain

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris