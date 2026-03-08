Afterwork communication L’Ouvre Boîtes Valence-en-Poitou

Afterwork communication

L’Ouvre Boîtes 5 place de la Marne Valence-en-Poitou Vienne

L’Ouvre-Boîtes reçoit Laurane Augustin, fondatrice de La Tempête du web, pour une interview dédiée aux enjeux de la communication. Pour un dirigeant ou un indépendant, savoir porter son message est aujourd’hui une nécessité pour se démarquer et rassurer ses clients. Nous aborderons des pistes concrètes pour structurer votre visibilité sans y perdre votre temps.

Nous vous invitons après cet événement à un petit pot pour échanger dans la convivialité. .

