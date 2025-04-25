Afterwork Concert Benfeld
Afterwork Concert Benfeld vendredi 10 avril 2026.
Afterwork Concert
3 rue d’Ettenheim Benfeld Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-10 19:00:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Bonne musique, ambiance conviviale et détente entre amis ou collègues ! .
3 rue d’Ettenheim Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 04 02 mairie@benfeld.fr
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English :
L’événement Afterwork Concert Benfeld a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du Grand Ried