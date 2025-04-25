Afterwork Concert

3 rue d’Ettenheim Benfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-10 19:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Bonne musique, ambiance conviviale et détente entre amis ou collègues ! .

3 rue d’Ettenheim Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 04 02 mairie@benfeld.fr

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English :

L’événement Afterwork Concert Benfeld a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du Grand Ried