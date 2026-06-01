AFTERWORK-CONCERT Brissac
AFTERWORK-CONCERT Brissac mercredi 24 juin 2026.
Brissac
AFTERWORK-CONCERT
Les Peras de Caizergues Brissac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Afterwork business et voyage au restaurant Mamamia du parc sport et loisirs de Brissac.
Animation musicale Santiago du chili. Ambiance garantie ! Musiques du Chili. .
Les Peras de Caizergues Brissac 34190 Hérault Occitanie
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English :
Business networking event and dinner at Mamamia restaurant in the Brissac Sports and Recreation Park.
L’événement AFTERWORK-CONCERT Brissac a été mis à jour le 2026-06-13 par 34 ADT34