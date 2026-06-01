Brissac

AFTERWORK-CONCERT

Les Peras de Caizergues Brissac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Afterwork business et voyage au restaurant Mamamia du parc sport et loisirs de Brissac.

Animation musicale Santiago du chili. Ambiance garantie ! Musiques du Chili. .

Les Peras de Caizergues Brissac 34190 Hérault Occitanie

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English :

Business networking event and dinner at Mamamia restaurant in the Brissac Sports and Recreation Park.

L’événement AFTERWORK-CONCERT Brissac a été mis à jour le 2026-06-13 par 34 ADT34