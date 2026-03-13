Afterwork coulisses du chantier Les P’tits Doudous et rencontre avec le skipper Armel TRIPON Chantier de l’IMOCA Les P’tits Doudous Saint-Philibert
Afterwork coulisses du chantier Les P’tits Doudous et rencontre avec le skipper Armel TRIPON Chantier de l’IMOCA Les P’tits Doudous Saint-Philibert jeudi 30 avril 2026.
Afterwork coulisses du chantier Les P’tits Doudous et rencontre avec le skipper Armel TRIPON
Chantier de l’IMOCA Les P’tits Doudous 37 Rue de l’Océan Saint-Philibert Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 17:30:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Plongez au cœur du chantier de l’IMOCA Les P’tits Doudous le temps d’un afterwork exceptionnel !
Au programme visite du chantier et rencontre avec Armel Tripon pour découvrir les coulisses du projet, les enjeux techniques et l’aventure humaine qui se cache derrière ce bateau de course au large.
Une occasion unique d’échanger et de vivre l’envers du décor de la course au large
Gratuit. Places limitées sur inscription. .
Chantier de l’IMOCA Les P’tits Doudous 37 Rue de l’Océan Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne
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L’événement Afterwork coulisses du chantier Les P’tits Doudous et rencontre avec le skipper Armel TRIPON Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon