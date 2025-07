Afterwork couture Châteauroux

Afterwork couture Châteauroux vendredi 11 juillet 2025.

Afterwork couture

9 Rue du Général Bertrand Châteauroux Indre

Tarif : 40 EUR

Début : 2025-07-11 18:30:00

fin : 2025-07-25

2025-07-11 2025-07-25

L’atelier des petits vous propose deux ateliers en juillet pour réaliser une trousse carrée et un super sac de plage !

Ces ateliers sont sur inscription et pour les débutants.

11 juillet 2025 la durée de l’atelier est de 2h30 et le matériel est fourni.

25 juillet 2025 la durée de l’atelier est de 2h30 et vous devez apporter le matériel nécessaire pour fabriquer le sac de plage. 40 .

9 Rue du Général Bertrand Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 19 22 18 contact@atelierdespetits.com

L’atelier des petits offers a workshop to learn how to use a sewing machine and make a cushion cover.

Das Atelier der Kleinen bietet Ihnen einen Workshop an, in dem Sie lernen, wie man eine Nähmaschine bedient und einen Kissenbezug herstellt.

L’atelier des petits offre un laboratorio per imparare a usare la macchina da cucire e a realizzare un copricuscino.

L’atelier des petits ofrece un taller para aprender a utilizar la máquina de coser y confeccionar una funda de cojín.

