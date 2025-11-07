Afterwork Musée de Borda, Chapelle des Carmes Dax

Musée de Borda, Chapelle des Carmes 11 bis rue des Carmes Dax Landes

« Jean Charles de Borda et Jacques François de Borda d’Oro, l’émulation scientifique landaise au siècle des Lumières ».

Avec Gonzague Espinosa-Dassonneville (président de la Société de Borda et auteur de l’ouvrage “Le chevalier de Borda un officier savant au siècle des Lumières”)

Mise en lumière de la famille Borda qui a livré deux scientifiques de renom aux Landes le naturaliste Jacques-François Borda d’Oro (1718-1804) et le mathématicien/physicien/navigateur Jean-Charles de Borda (1733-1799).

Présentation suivie d’un moment de convivialité. .

Musée de Borda, Chapelle des Carmes 11 bis rue des Carmes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 12 91

