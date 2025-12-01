Afterwork Musée de Borda, Chapelle des Carmes Dax

Afterwork Musée de Borda, Chapelle des Carmes Dax vendredi 12 décembre 2025.

Musée de Borda, Chapelle des Carmes 11 bis rue des Carmes Dax Landes

‘ » L’apparition des premières monnaies en Occident, qu’en est il du Sud-Ouest?

Avec Eneko Hiriart (docteur en archéologie, chercheur au CNRS, UMR Archéosciences Bordeaux)

Au seconde Age du fer, plus précisément à la fin du IIIe siècle av. J.-C., apparaissent en Aquitaine sud-occidentale les “monnaies à protubérances” en argent, ne comportant ni représentation ni inscription, mais de petits renflement caractéristiques. Aux IIe et Ier siècle av. J.-C., circulent sur notre territoire des monnaies celtibériennes figurées, produites en péninsule Ibérique.

Présentation suivie d’un temps de convivialité. .

Musée de Borda, Chapelle des Carmes 11 bis rue des Carmes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 12 91

