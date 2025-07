Afterwork de Guebwiller 1er août Guebwiller

Guebwiller Haut-Rhin

Ce vendredi 1er août à Guebwiller, place à la musique live, à la scène ouverte du Brivan et aux découvertes artisanales ! Ambiance festive garantie entre concerts, marché des créateurs, foodtrucks gourmands et piste de danse sous les étoiles.

Ce vendredi 1er août, Guebwiller s’anime pour un afterwork estival rythmé par la musique live, les découvertes artisanales et la bonne humeur.

À 19h30 Place de l’Hôtel de Ville, le groupe Group’Uscul célèbre ses 20 ans avec un show pop/rock explosif. De grands classiques revisités avec passion et énergie une ambiance survoltée garantie !

À 18h30 Place de la Liberté, Franco Dell’Angelo vous entraîne dans son univers entre rock, blues et pop, avec authenticité et émotion.

À 18h30 Place Saint-Léger, place à la scène ouverte du Brivan ! Cinq artistes locaux chanteurs, humoristes, magiciens se succèdent sur scène dans une atmosphère conviviale, animée par Brice et Yvan.

Et aussi sur la place de la Liberté, une piste de danse en plein air invite petits et grands à bouger au son d’un DJ ou d’un groupe live. De la guinguette au disco, tout le monde y trouvera son style !

Juste à côté, le marché des créateurs s’installe dans le bas de la rue de la République. Bijoux, bougies, objets faits main… Une dizaine d’artisans vous présentent leurs créations, avec des ateliers tricot et crochet proposés sous la grande tente par l’association Au fil des saisons .

Côté foodtrucks, régalez-vous avec

– Oma Späzle (plats traditionnels aux spätzle faits maison)

– Pablo Tomas (hot-dogs et milkshakes)

– Pascal Luc (tartes flambées, pizzas, paninis…)

– JM Compagnie (glaces artisanales)

– Brasserie d’Émile (bières artisanales bio)

Et pour compléter la soirée, les bars et restaurants du centre-ville vous accueillent sur leurs terrasses jusque tard dans la nuit.

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 98 54 animations@ville-guebwiller.fr

English :

This Friday, August 1 in Guebwiller, it’s time for live music, the Brivan open stage and artisan discoveries! A festive atmosphere is guaranteed, with concerts, a creators’ market, gourmet foodtrucks and dancing under the stars.

German :

Diesen Freitag, den 1. August, ist in Guebwiller Platz für Live-Musik, die offene Bühne des Brivan und handwerkliche Entdeckungen! Garantiert festliche Stimmung zwischen Konzerten, Designermarkt, Gourmet-Foodtrucks und Tanzfläche unter dem Sternenhimmel.

Italiano :

Venerdì 1° agosto a Guebwiller è tempo di musica dal vivo, del palco aperto Brivan e di scoperte artigianali! Un’atmosfera di festa è garantita, con concerti, un mercato di design, foodtruck gourmet e balli sotto le stelle.

Espanol :

Este viernes 1 de agosto en Guebwiller, ¡es la hora de la música en directo, del escenario abierto Brivan y de los descubrimientos artesanales! Un ambiente festivo garantizado, con conciertos, un mercado de diseño, foodtrucks gourmet y una pista de baile bajo las estrellas.

