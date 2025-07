Afterwork de Guebwiller 25 juillet Guebwiller

Guebwiller

Vendredi 2025-07-25 18:30:00

Concerts, DJ sets, scène ouverte, marché des créateurs et foodtrucks le centre-ville de Guebwiller s’anime pour un afterwork festif et gourmand ce vendredi 25 juillet. Une soirée à vivre en musique, en famille ou entre amis, sur les places et terrasses de la ville.

Ce vendredi 25 juillet, Guebwiller vibre à nouveau au rythme des afterworks avec une programmation éclectique et festive dans tout le centre-ville.

Place de la Liberté, le duo Fancy Dolcy ouvre le bal à 18h30 avec une pop électro aux accents rétro, entre douceur et énergie brute. À 19h30, DJ Enzo & Nicolas prennent le relais pour un set intergénérationnel où se croisent les tubes des années 80 et les hits d’aujourd’hui, dans une ambiance dansante et conviviale.

À 19h30 également, sur la place de l’Hôtel de Ville, Dr Boost fait monter le son avec ses reprises puissantes de classiques du rock français et international. Porté par une énergie scénique communicative, le groupe promet un concert à la hauteur de sa réputation.

Place Saint-Léger, dès 18h30, la scène ouverte du Brivan accueille une nouvelle sélection d’artistes locaux. Cinq talents — chanteurs, humoristes, performeurs — se succèdent sous l’œil complice des animateurs Brice et Yvan.

Place de la Liberté, une piste de danse vous attend pour prolonger la soirée en rythme guinguette, disco, ambiance vintage… à chacun son tempo sous les étoiles.

Dans le bas de la rue de la République, le marché des créateurs rassemble une dizaine d’artisans et artistes régionaux bijoux, bougies, objets recyclés, savons… Profitez aussi des ateliers d’initiation au tricot et au crochet sous la grande tente, proposés par l’association Au Fil des Saisons.

Et pour ravir les papilles, plusieurs foodtrucks seront présents toute la soirée

– Le Petit Goûter douceurs sucrées, crêpes, cupcakes, glaces à l’italienne

– Tarte flambée Pascal Luc tartes flambées, pizzas, paninis

– Brasserie d’Émile bières artisanales bio sous tonnelle

– K.Box knepfles 100 % alsaciens faits maison

– Pablo Tomas Artisan hot-dogs gourmets et milkshakes

Les bars et restaurants du centre-ville vous accueillent également sur leurs terrasses pour savourer l’été comme il se doit. 0 .

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 98 54 animations@ville-guebwiller.fr

English :

Concerts, DJ sets, open stage, designer market and foodtrucks: Guebwiller town center comes alive for a festive and gourmet afterwork this Friday, July 25. An evening of music, family and friends in the town?s squares and terraces.

German :

Konzerte, DJ-Sets, eine offene Bühne, ein Designermarkt und Foodtrucks: Die Innenstadt von Guebwiller belebt sich am Freitag, den 25. Juli, für ein festliches und kulinarisches Afterwork. Ein Abend, den Sie mit Musik, Familie oder Freunden auf den Plätzen und Terrassen der Stadt erleben können.

Italiano :

Concerti, DJ set, palcoscenico aperto, mercato di design e camioncini: il centro di Guebwiller si anima per un afterwork festivo e gastronomico venerdì 25 luglio. Una serata di musica, famiglia e amici nelle piazze e nelle terrazze della città.

Espanol :

Conciertos, DJ sets, escenario abierto, mercadillo de diseño y foodtrucks: el centro de Guebwiller cobra vida para un afterwork festivo y gourmet el viernes 25 de julio. Una noche de música, familia y amigos en las plazas y terrazas de la ciudad.

