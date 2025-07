Afterwork de Guebwiller 8 août Guebwiller

Guebwiller Haut-Rhin

Une soirée vibrante vous attend à Guebwiller ce vendredi 8 août concerts live avec Queen of Magic et le Collectif Musik Story, scène ouverte du Brivan, piste de danse, marché des créateurs, foodtrucks variés et terrasses animées… Le centre-ville s’enflamme de bonne humeur !

Ce vendredi 8 août à Guebwiller, place à une soirée festive et généreuse au cœur du centre-ville !

Sur la place de l’Hôtel de Ville à 19h30, le groupe Queen of Magic rend hommage au légendaire groupe Queen dans un concert tribute spectaculaire. Neuf musiciens revisitent les plus grands classiques du groupe mythique, avec énergie et finesse, dans des versions parfois inédites.

À 18h30 sur la place de la Liberté, le Collectif Musik Story, aussi connu sous le nom des Enfoirés Alsaciens, vous invite à revivre l’histoire du rock tout en soutenant des causes solidaires. Plus de 25 artistes vous embarquent dans un show musical vibrant et engagé.

Place Saint-Léger, dès 18h30, la scène ouverte du Brivan fait émerger de nouveaux talents ! Musiciens, humoristes, magiciens se succèdent dans une ambiance conviviale, animée par Brice et Yvan, les maîtres de cérémonie du Brivan.

Côté animations, la piste de danse de la place de la Liberté vous attend pour prolonger la soirée en rythme, entre disco, guinguette et tubes des années 80.

Ne manquez pas non plus le marché des créateurs dans le bas de la rue de la République tricot, bijoux, lampes, bougies… et ateliers crochet et tricot sous tente proposés par l’association Au fil des saisons.

Et pour vous régaler tout au long de la soirée, plusieurs foodtrucks vous attendent

Ma Fabrique du Burger street food de qualité avec burgers et frites maison

Pablo Tomas Artisan hot-dogs gourmets et milkshakes

Tarte flambée Pascal Luc tartes flambées, pizzas, snacks, sandwichs et paninis

JM Compagnie glaces artisanales, cheesecakes, cupcakes, crêpes et café

Brasserie d’Émile bières artisanales bio sous tonnelle

Et bien sûr, les bars et restaurants du centre-ville vous accueillent sur leurs terrasses pour prolonger l’ambiance festive et savourer cette belle soirée d’été dans une atmosphère conviviale. 0 .

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 98 54 animations@ville-guebwiller.fr

English :

A vibrant evening awaits you in Guebwiller this Friday, August 8: live concerts with Queen of Magic and Collectif Musik Story, open stage at Le Brivan, dance floor, designer market, varied foodtrucks and lively terraces? The town center is set ablaze with good cheer!

German :

Am Freitag, den 8. August, erwartet Sie in Guebwiller ein vibrierender Abend: Live-Konzerte mit Queen of Magic und dem Collectif Musik Story, eine offene Bühne des Brivan, eine Tanzfläche, ein Markt der Kreativen, verschiedene Foodtrucks und belebte Terrassen? Die Innenstadt ist voller guter Laune!

Italiano :

Una serata vibrante vi aspetta a Guebwiller venerdì 8 agosto, con i concerti live di Queen of Magic e Collectif Musik Story, il palco aperto di Le Brivan, la pista da ballo, il mercatino di design, una varietà di foodtruck e le vivaci terrazze? Il centro città si animerà di buon umore!

Espanol :

El viernes 8 de agosto le espera una noche vibrante en Guebwiller, con conciertos en directo de Queen of Magic y Collectif Musik Story, escenario abierto en Le Brivan, pista de baile, mercadillo de diseño, foodtrucks variados y animadas terrazas? El centro de la ciudad arderá de buen humor

