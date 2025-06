AFTERWORK DE L’ASTER Péret 4 juillet 2025 07:00

Hérault

AFTERWORK DE L’ASTER Avenue Jules Ferry Péret Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

2025-07-11

2025-07-18

2025-08-01

2025-08-08

2025-08-22

Un moment convivial autour des vins du Domaine, en compagnie d’un Ostréiculteur, d’un glacier et de food-trucks.

Un moment convivial autour des vins du Domaine, en compagnie d’un Ostréiculteur, d’un glacier et de food-trucks.

Visite de la cave possible.

Réservation conseillée.

Entrée gratuite consommations payantes.

Réservation conseillée. .

Avenue Jules Ferry

Péret 34800 Hérault Occitanie +33 7 67 32 44 01 domainedelaster@gmail.com

English :

A convivial moment around the Domaine’s wines, in the company of an oyster farmer, an ice-cream maker and food-trucks.

German :

Ein geselliger Moment rund um die Weine des Weinguts, in Begleitung eines Austernzüchters, einer Eisdiele und von Foodtrucks.

Italiano :

Un momento di convivialità intorno ai vini del Domaine, in compagnia di un ostricoltore, di una gelateria e di camioncini.

Espanol :

Un momento de convivencia en torno a los vinos del Domaine, en compañía de un ostricultor, una heladería y food-trucks.

L’événement AFTERWORK DE L’ASTER Péret a été mis à jour le 2025-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS