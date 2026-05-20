Afterwork de l’US Nothalten Nothalten
Afterwork de l’US Nothalten Nothalten vendredi 26 juin 2026.
Nothalten
Afterwork de l’US Nothalten
147 Route du Vin Nothalten Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-27 01:00:00
Date(s) :
2026-06-26
L’Union Sportive Nothalten est heureuse de reconduire ses soirées After-work, après le succès rencontré les années passées !
L’Union Sportive Nothalten est heureuse de reconduire ses soirées After-work, après le succès rencontré les années passées !
Dans un cadre idyllique, directement sur la route des vins et au pied du vignoble, venez déguster notre petite restauration, bières…
Vendredi 26 Juin 2026
À partir de 18h00
Stade de la Schernetz Nothalten
Venez nombreux pour partager un moment de détente et de convivialité !
US Nothalten 0 .
147 Route du Vin Nothalten 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 11 50 18 nothalten.us@alsace.lgef.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Union Sportive Nothalten is delighted to repeat its successful after-work evenings!
L’événement Afterwork de l’US Nothalten Nothalten a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Barr