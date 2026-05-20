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Afterwork de l’US Nothalten Nothalten

Afterwork de l’US Nothalten Nothalten vendredi 26 juin 2026.

Adresse : 147 Route du Vin

Ville : 67680 Nothalten

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0

Nothalten

Afterwork de l’US Nothalten

147 Route du Vin Nothalten Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-27 01:00:00

Date(s) :
2026-06-26

L’Union Sportive Nothalten est heureuse de reconduire ses soirées After-work, après le succès rencontré les années passées !
L’Union Sportive Nothalten est heureuse de reconduire ses soirées After-work, après le succès rencontré les années passées !
Dans un cadre idyllique, directement sur la route des vins et au pied du vignoble, venez déguster notre petite restauration, bières…
Vendredi 26 Juin 2026
À partir de 18h00
Stade de la Schernetz Nothalten
Venez nombreux pour partager un moment de détente et de convivialité !
US Nothalten 0  .

147 Route du Vin Nothalten 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 11 50 18  nothalten.us@alsace.lgef.fr

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English :

The Union Sportive Nothalten is delighted to repeat its successful after-work evenings!

L’événement Afterwork de l’US Nothalten Nothalten a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Barr