Nothalten

Afterwork de l’US Nothalten

147 Route du Vin Nothalten Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-27 01:00:00

Date(s) :

2026-06-26

L’Union Sportive Nothalten est heureuse de reconduire ses soirées After-work, après le succès rencontré les années passées !

L’Union Sportive Nothalten est heureuse de reconduire ses soirées After-work, après le succès rencontré les années passées !

Dans un cadre idyllique, directement sur la route des vins et au pied du vignoble, venez déguster notre petite restauration, bières…

Vendredi 26 Juin 2026

À partir de 18h00

Stade de la Schernetz Nothalten

Venez nombreux pour partager un moment de détente et de convivialité !

US Nothalten 0 .

147 Route du Vin Nothalten 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 11 50 18 nothalten.us@alsace.lgef.fr

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English :

The Union Sportive Nothalten is delighted to repeat its successful after-work evenings!

L’événement Afterwork de l’US Nothalten Nothalten a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Barr