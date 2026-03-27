Afterwork découverte des vins de Gascogne UBY à LAPALISSE Maison Distrilux Epicerie fine caviste Lapalisse

Afterwork découverte des vins de Gascogne UBY à LAPALISSE

Maison Distrilux Epicerie fine caviste 27 Rue Roosevelt Lapalisse Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Réservation en ligne ou directement en boutique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 19:00:00

fin : 2026-04-04 22:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Venez découvrir nos dernières trouvailles et partager la dégustation d’une sélection de 5 vins de Gascogne UBY (N2-N3-N4-N6-N7).

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Maison Distrilux Epicerie fine caviste 27 Rue Roosevelt Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 56 54 63 fabrice.drevet@distrilux.eu

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English :

Come and discover our latest finds and share in the tasting of a selection of 5 UBY Gascony wines (N2-N3-N4-N6-N7).

L’événement Afterwork découverte des vins de Gascogne UBY à LAPALISSE Lapalisse a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme du pays de Lapalisse