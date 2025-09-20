AFTERWORK DES CRÉATRICES Saint-Chinian

10 Avenue de Béziers Saint-Chinian Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Le nouveau bar à vin Le Saint Anian se transforme en un lieu privilégié pour une soirée unique.

Nous avons l’immense plaisir d’accueillir le lancement de la nouvelle collection de CALMELITA’S !

Découvrez Aurélie, la créatrice derrière CALMELITA’S !

C’est une femme passionnée de mode et de bijoux, maman de deux filles et fière habitante de Saint-Chinian.

Elle vous invite à découvrir l’univers de CALMELITA’S, une marque qui reflète son amour pour les accessoires élégants et tendance.

Aurélie a mis tout son cœur dans cette nouvelle collection pour vous permettre d’exprimer votre style avec des bijoux qui vous ressemblent. C’est un honneur pour nous de l’accueillir et de l’aider à partager sa passion avec vous.

C’est une occasion exclusive de découvrir ses créations avant tout le monde, dans l’intimité d’un cadre cosy, loin de la foule.

Venez dénicher des bijoux et des accessoires pour aborder l’automne avec chic et tendance, tout en papotant autour de nos planches à partager et d’un bon verre de vin, de bulles ou d’un spritz sans alcool!

Une parenthèse enchantée, juste pour nous, pour se faire du bien et se faire plaisir. C’est l’occasion de trouver la pièce parfaite ou le cadeau idéal.

Entrée libre .

10 Avenue de Béziers Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 23 18

English :

The new wine bar Le Saint Anian is transformed into a privileged venue for a unique evening.

We are delighted to welcome the launch of the new CALMELITA?S collection!

German :

Die neue Weinbar Le Saint Anian verwandelt sich in einen besonderen Ort für einen einzigartigen Abend.

Wir freuen uns sehr, die Einführung der neuen CALMELITA?S-Kollektion begrüßen zu dürfen!

Italiano :

Il nuovo wine bar Le Saint Anian si trasforma in un luogo speciale per una serata unica.

Siamo lieti di dare il benvenuto al lancio della nuova collezione CALMELITA’S!

Espanol :

El nuevo bar de vinos Le Saint Anian se transforma en un lugar especial para una velada única.

¡Estamos encantados de dar la bienvenida al lanzamiento de la nueva colección CALMELITA’S!

