Afterwork d’été en musique Expérience Béarn/Rafting64 Montfort
vendredi 10 juillet 2026 · Expérience Béarn/Rafting64 · Montfort
Informations pratiques
Montfort
Afterwork d’été en musique
Expérience Béarn/Rafting64 2bis RD936 Montfort Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Une ambiance chaleureuse et décontractée vous attend à votre débauche ou après une journée en Béarn des gaves avec Expérience Béarn et le groupe Jacks’ n’Fagots . Profitez d’un afterwork ensoleillé pour une soirée dans la bonne humeur autour de tapas, charcuteries, fromages et bonnes boissons.
L’occasion de fêter la fin de semaine comme il se doit ! .
Expérience Béarn/Rafting64 2bis RD936 Montfort 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 04 05
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English : Afterwork d’été en musique
L’événement Afterwork d’été en musique Montfort a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Béarn des Gaves
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