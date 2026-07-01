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Afterwork d’été en musique Expérience Béarn/Rafting64 Montfort

vendredi 10 juillet 2026 · Expérience Béarn/Rafting64 · Montfort

Afterwork d’été en musique Expérience Béarn/Rafting64 Montfort

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Expérience Béarn/Rafting64
Adresse
2bis RD936
Ville
64190 Montfort
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Montfort

Afterwork d’été en musique

Expérience Béarn/Rafting64 2bis RD936 Montfort Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Une ambiance chaleureuse et décontractée vous attend à votre débauche ou après une journée en Béarn des gaves avec Expérience Béarn et le groupe Jacks’ n’Fagots . Profitez d’un afterwork ensoleillé pour une soirée dans la bonne humeur autour de tapas, charcuteries, fromages et bonnes boissons.
L’occasion de fêter la fin de semaine comme il se doit !   .

Expérience Béarn/Rafting64 2bis RD936 Montfort 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 04 05 

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English : Afterwork d’été en musique

L’événement Afterwork d’été en musique Montfort a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Béarn des Gaves

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