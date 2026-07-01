Afterwork d’été en musique Expérience Béarn/Rafting64 Montfort

Informations pratiques

Montfort

Afterwork d’été en musique

Expérience Béarn/Rafting64 2bis RD936 Montfort Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Une ambiance chaleureuse et décontractée vous attend à votre débauche ou après une journée en Béarn des gaves avec Expérience Béarn et le groupe Jacks’ n’Fagots . Profitez d’un afterwork ensoleillé pour une soirée dans la bonne humeur autour de tapas, charcuteries, fromages et bonnes boissons.

L’occasion de fêter la fin de semaine comme il se doit ! .

Expérience Béarn/Rafting64 2bis RD936 Montfort 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 04 05

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English : Afterwork d’été en musique

L’événement Afterwork d’été en musique Montfort a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Béarn des Gaves