Afterwork DJ – Angoulême, 22 mai 2025 18:00, Angoulême.

Charente

Afterwork DJ Ile de Bourgines Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-22 18:00:00

fin : 2025-05-22 23:00:00

Date(s) :

2025-05-22

2025-05-28

Quoi de mieux que de démarrer la saison en dansant ?



Ambiance organic house, melodic techno, house progressive et deep techno garantie pour un dj set de folie ! ✨

.

Ile de Bourgines

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine contact@bivouak-angouleme.fr

English :

What better way to kick off the season than with a dance?



An organic house, melodic techno, progressive house and deep techno ambience guaranteed for a crazy dj set!

German :

Was gibt es Schöneres, als die Saison mit einem Tanz zu beginnen?



Organic-House-Ambiente, Melodic Techno, Progressive House und Deep Techno garantiert für ein verrücktes Dj-Set !

Italiano :

Quale modo migliore per dare il via alla stagione se non con un ballo?



Un’atmosfera organic house, melodic techno, progressive house e deep techno garantita per un dj set pazzesco!

Espanol :

¿Qué mejor manera de empezar la temporada que con un baile?



¡Un ambiente de organic house, techno melódico, progressive house y deep techno garantizado para un dj set de locura!

L’événement Afterwork DJ Angoulême a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême