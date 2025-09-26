Afterwork DJ Set Jérôme La Bam Brasserie Périgueux

La Bam Brasserie 105 Rue Pierre Magne Périgueux Dordogne

Début : 2025-09-26

Horaires à suivre sur leur page Facebook & Instagram

Afterwork DJ Set Jérôme (électro) .

La Bam Brasserie 105 Rue Pierre Magne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 82 01 57 contact@bam-brasserie.fr

English : Afterwork DJ Set Jérôme

Follow the schedule on their Facebook & Instagram pages

German : Afterwork DJ Set Jérôme

Stundenpläne auf ihrer Facebook- & Instagram-Seite verfolgen

Italiano :

Seguite il programma sulle loro pagine Facebook e Instagram

Espanol : Afterwork DJ Set Jérôme

Siga la programación en sus páginas de Facebook e Instagram

L’événement Afterwork DJ Set Jérôme Périgueux a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Communal de Périgueux