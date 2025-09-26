Afterwork DJ Set Jérôme La Bam Brasserie Périgueux
Afterwork DJ Set Jérôme La Bam Brasserie Périgueux vendredi 26 septembre 2025.
Afterwork DJ Set Jérôme
La Bam Brasserie 105 Rue Pierre Magne Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
Horaires à suivre sur leur page Facebook & Instagram
Afterwork DJ Set Jérôme (électro) .
La Bam Brasserie 105 Rue Pierre Magne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 82 01 57 contact@bam-brasserie.fr
English : Afterwork DJ Set Jérôme
Follow the schedule on their Facebook & Instagram pages
German : Afterwork DJ Set Jérôme
Stundenpläne auf ihrer Facebook- & Instagram-Seite verfolgen
Italiano :
Seguite il programma sulle loro pagine Facebook e Instagram
Espanol : Afterwork DJ Set Jérôme
Siga la programación en sus páginas de Facebook e Instagram
L’événement Afterwork DJ Set Jérôme Périgueux a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Communal de Périgueux