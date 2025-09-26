AFTERWORK DU CELLIER DU PIC Saint-Gély-du-Fesc

AFTERWORK DU CELLIER DU PIC Saint-Gély-du-Fesc vendredi 26 septembre 2025.

AFTERWORK DU CELLIER DU PIC

2 Avenue du Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Le Cellier du Pic vous invite à un nouvel After Work placé sous le signe de la convivialité !

Vins, gourmandises et ambiance musicale rythmeront cette soirée festive.

Un moment à partager entre amis, dans la bonne humeur et la détente.

2 Avenue du Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 84 21 96 caveau.stgely@vpic.fr

English :

Le Cellier du Pic invites you to another convivial after-work party!

Wine, food and music will set the pace for this festive evening.

A moment to share with friends, in good spirits and relaxation.

German :

Der Cellier du Pic lädt Sie zu einem neuen After-Work-Event ein, das ganz im Zeichen der Geselligkeit steht!

Weine, Leckereien und musikalische Untermalung werden den Rhythmus dieses festlichen Abends bestimmen.

Ein Moment, den Sie mit Freunden in guter Laune und Entspannung teilen können.

Italiano :

Le Cellier du Pic vi invita a un nuovo dopolavoro dall’atmosfera amichevole!

Vino, cibo e musica scandiranno il ritmo di questa serata di festa.

Un momento da condividere con gli amici, all’insegna del buon umore e del relax.

Espanol :

Le Cellier du Pic le invita a una nueva sesión afterwork en un ambiente agradable

Vino, comida y música marcarán el ritmo de esta velada festiva.

Un momento para compartir entre amigos, con buen humor y relajación.

L’événement AFTERWORK DU CELLIER DU PIC Saint-Gély-du-Fesc a été mis à jour le 2025-08-26 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP