Afterwork du vignoble Nothalten vendredi 29 août 2025.

136 route du vin Nothalten Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-08-29 18:00:00

fin : 2025-08-29 23:59:00

2025-08-29

Dans un cadre idyllique, directement sur la route des vins et au pied du vignoble, passez un moment convivial, dégustez une petite restauration, bières…

L’Union Sportive Nothalten est heureuse de reconduire ses soirées After-work, après le succès rencontré les années passées !

Dans un cadre idyllique, directement sur la route des vins et au pied du vignoble, venez déguster notre petite restauration, bières…

Venez nombreux pour partager un moment de détente et de convivialité !

136 route du vin Nothalten 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 11 50 18 nothalten.us@alsace.lgef.fr

English :

In an idyllic setting, directly on the wine route and at the foot of the vineyards, spend a convivial moment, enjoy a snack, beers?

German :

In einem idyllischen Rahmen, direkt an der Weinstraße und am Fuße des Weinbergs, verbringen Sie einen geselligen Moment, probieren Sie kleine Speisen, Biere?

Italiano :

In un ambiente idilliaco, direttamente sulla strada del vino e ai piedi dei vigneti, trascorrete un momento di convivialità, gustate uno spuntino, delle birre?

Espanol :

En un entorno idílico, directamente en la ruta del vino y al pie de los viñedos, pase un momento de convivencia, disfrute de un aperitivo, cervezas..

