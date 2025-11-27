[Afterwork] Elles font bouger Dieppe ! Peugeot Offranville

[Afterwork] Elles font bouger Dieppe !

Elles font bouger Dieppe !

Un afterwork inspirant et 100% féminin vous attends chez Peugeot Dieppe, le jeudi 27 novembre !

Ce rendez-vous met en lumière les femmes qui osent, entreprennent et inspirent au quotidien. Une soirée idéale pour échanger, créer du lien et découvrir des parcours inspirants dans une ambiance chaleureuse et bienveillante ✨ .

Peugeot / 26 Avenue Normandie Sussex Offranville 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 99 65 15 31 astibe@groupebossart.com

