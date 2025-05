Afterwork en mode Mâcon plage – Ponton de Mâcon sur l’Ô Mâcon, 27 mai 2025 18:00, Mâcon.

Saône-et-Loire

Afterwork en mode Mâcon plage Ponton de Mâcon sur l’Ô Esplanade Lamartine Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2025-05-27 18:00:00

fin : 2025-05-27 21:00:00

Date(s) :

2025-05-27

Pour débuter en beauté la saison estivale, Loca-Concept invite Carnacus sur sa terrasse flottante pour un afterworks en mode Mâcon plage mardi 27 mai !

Un apéro au bord de l’eau

Pas besoin d’avoir le pied marin pour passer la soirée sur un bateau la terrasse flottante restera amarrée au ponton de l’Esplanade Lamartine. Pour autant, l’afterwork aura des airs de Mâcon plage ou de vacances ! Avec la Saône en toile de fond, quelques cygnes curieux à côté des bateaux sans permis, le coucher du soleil pour les photos tout sera réuni pour profiter des meilleures heures de la journée entre amis.

Le brasseur artisanal de Charnay-lès-Mâcon se délocalise pour l’occasion. Carnacus organise des afterworks dans son local chaque fin de semaine à la veille du pont de l’Ascension, il nous invite à déconnecter… dès le mardi soir pour une soirée exceptionnelle à Mâcon ! Deux types de bière seront proposées sur la terrasse flottante, le bateau d’accueil de Loca-Concept et le ponton.

Musique et balades

Ambiance chill, bonne humeur et avant-goût de l’été garantis ! Le duo de musiciennes et chanteuses locales Les Michelines posera micro et instruments sur le ponton.

Des essais de bateaux électriques sans permis seront offerts par Loca-Concept pour découvrir l’activité proposée dès à présent et tout l’été au départ de ce ponton au centre de Mâcon.

En pratique

Accès libre.

Événement co-organisé par Loca-Concept et Carnacus. .

Ponton de Mâcon sur l’Ô Esplanade Lamartine

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 84 71 33

