Afterwork en terrasse au Château Luchey-Halde Martillac

Afterwork en terrasse au Château Luchey-Halde Martillac vendredi 1 août 2025.

Afterwork en terrasse au Château Luchey-Halde

3 Place Marcel Vayssière Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-08-01

Laissez- vous charmer par un Afterwork au Château Luchey-Halde !

Pour vous détendre de la semaine, passer un bon moment, en famille ou entre amis tout en profitant du soleil sur les vignes, rendez-vous en terrasse !

Venez passer un moment unique au mileu des vignes !

Au programme :

Vente de vin au verre et à la bouteille en rouge et blanc

Planches apéritives à partager, concoctées grâce à nos partenaires: La Toque Cuivrée, Le Domaine de La Peyrouse, La Compagnie Fermière

Des jeux de société en libre accès, pour petits et grands !

Retrouvez Marie-Laure et Julie, et laissez vous séduire par un massage sur chaise ! Pendant 15 min, elles travailleront sur votre nuque, votre cuir chevelu vos trapèzes

L’événement est gratuit et accessible sur réservation uniquement .

3 Place Marcel Vayssière Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 45 97 19 visite@luchey-halde.com

English : Afterwork en terrasse au Château Luchey-Halde

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Afterwork en terrasse au Château Luchey-Halde Martillac a été mis à jour le 2025-07-26 par Sud Bordeaux Tourisme