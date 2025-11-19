Afterwork ENAC Alumni Canada 4Q2025 Montréal Montréal 19 et 20 novembre sur inscription

Afterwork ENAC Alumni Canada 4Q2025 à Montréal

Venez nombreux au dernier afterwork du Chapitre Canada à Montréal pour l’année 2025 !

Nous accueillerons Mme l’Ambassadrice Florence Cormon-Veyssière, Représentante Permanente de la France à l’OACI, en tant qu’invitée d’honneur.

Le lieu sera confirmé quelques jours avant l’événement.

ENAC ALUMNI

ENAC Alumni est l’association des diplômés de toutes les formations qu’enseigne l’ENAC que ce soit sur son site de Toulouse, dans les centres mais aussi à l’international. L’association a pour mission d’animer un réseau de plus de 29 000 Alumni et étudiants dans le monde entier.

Que ce soit au travers de sa convention passée avec l’école, de son amitié avec la Fondation de l’ENAC et des différentes associations étudiantes, ENAC Alumni permet à tous ses membres de garder contact avec ses camarades, avec son école mais également d’utiliser le réseau pour développer des opportunités de carrières.

ENAC Alumni c’est :

Une école

+ de 500 diplômés par an

La diversité des formations de nos Alumni avec 30 programmes de formations

Une visibilité internationale : 1/4 de nos étudiants sont étrangers issus de plus de 50 pays différents

Des entreprises partenaires

Des événements toute l’année

la FORCE d’un réseau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-19T23:30:00.000-05:00

Fin : 2025-11-20T00:30:00.000-05:00

