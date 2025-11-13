Afterwork « Entreprendre et générer des revenus complémentaires » Jeudi 13 novembre, 18h00 Espace Créateurs d’Entreprises Haute-Marne

Sur inscription

✅ Découvrir comment transformer une passion ou une compétence en une véritable source de revenus.

✅ Structurer son idée pour la transformer en un projet solide et viable.

✅ Comprendre les étapes clés pour lancer son activité en toute sérénité (statut, démarches, etc.).

✅ Repartir avec une feuille de route claire pour trouver ses premiers clients et générer ses premiers revenus !

Espace Créateurs d'Entreprises 12 allée Jean Moulin 52100 SAint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

Rendez-vous le jeudi 13 novembre 2025 à partir de 18h à l’Espace Créateurs d’Entreprises, 12 allée Jean Moulin, 52100 Saint-Dizier.