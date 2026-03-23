AFTERWORK ESPAGNE MAISON DES VINS ET DU TOURISME DE FRONTON Fronton
AFTERWORK ESPAGNE MAISON DES VINS ET DU TOURISME DE FRONTON Fronton jeudi 16 avril 2026.
AFTERWORK ESPAGNE
MAISON DES VINS ET DU TOURISME DE FRONTON 140 Allée du Château Fronton Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 19:00:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Venez vibrez au rythme des sons espagnols accompagnés de tapas et de vins de Fronton !
Entrée gratuite .
MAISON DES VINS ET DU TOURISME DE FRONTON 140 Allée du Château Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Come and vibrate to the rhythm of Spanish sounds accompanied by tapas and Fronton wines!
L’événement AFTERWORK ESPAGNE Fronton a été mis à jour le 2026-03-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE