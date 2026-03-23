AFTERWORK ESPAGNE MAISON DES VINS ET DU TOURISME DE FRONTON Fronton

AFTERWORK ESPAGNE

MAISON DES VINS ET DU TOURISME DE FRONTON 140 Allée du Château Fronton Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 19:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Venez vibrez au rythme des sons espagnols accompagnés de tapas et de vins de Fronton !

Entrée gratuite .

MAISON DES VINS ET DU TOURISME DE FRONTON 140 Allée du Château Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Come and vibrate to the rhythm of Spanish sounds accompanied by tapas and Fronton wines!

L’événement AFTERWORK ESPAGNE Fronton a été mis à jour le 2026-03-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE