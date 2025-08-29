Afterwork esprit guinguette Terres d’Emotions Bourg-de-Péage

Afterwork esprit guinguette Terres d’Emotions Bourg-de-Péage vendredi 29 août 2025.

Afterwork esprit guinguette

Terres d’Emotions 705 chemin des Plantas Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29 18:00:00

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-08-29

Ne loupez pas la dernière soirée Guinguette de l’été chez Terres d’Emotions….



Ambiance musicale avec DJ Entrée gratuite !

Petite restauration sur place avec planches et boissons 100% locales !

.

Terres d’Emotions 705 chemin des Plantas Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 33 15 terresdemotions26@orange.fr

English :

Don’t miss the last Guinguette evening of the summer at Terres d’Emotions….



Musical atmosphere with DJ Free admission!

Snacks and drinks 100% local!

German :

Verpassen Sie nicht den letzten Guinguette-Abend des Sommers bei Terres d’Emotions….



Musikalisches Ambiente mit DJ Eintritt frei!

Kleine Verpflegung vor Ort mit Brettern und Getränken aus 100% lokaler Produktion!

Italiano :

Non perdetevi l’ultima serata Guinguette dell’estate a Terres d’Emotions….



Atmosfera musicale con DJ Ingresso libero!

Disponibili snack e bevande 100% locali!

Espanol :

No se pierda la última velada Guinguette del verano en Terres d’Emotions….



Ambiente musical con DJ ¡Entrada gratuita!

Aperitivos y bebidas 100% locales

L’événement Afterwork esprit guinguette Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-08-23 par Valence Romans Tourisme