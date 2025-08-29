Afterwork esprit guinguette Terres d’Emotions Bourg-de-Péage
Afterwork esprit guinguette Terres d’Emotions Bourg-de-Péage vendredi 29 août 2025.
Afterwork esprit guinguette
Terres d’Emotions 705 chemin des Plantas Bourg-de-Péage Drôme
Début : 2025-08-29 18:00:00
fin : 2025-08-29
2025-08-29
Ne loupez pas la dernière soirée Guinguette de l’été chez Terres d’Emotions….
Ambiance musicale avec DJ Entrée gratuite !
Petite restauration sur place avec planches et boissons 100% locales !
Terres d’Emotions 705 chemin des Plantas Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 33 15 terresdemotions26@orange.fr
English :
Don’t miss the last Guinguette evening of the summer at Terres d’Emotions….
Musical atmosphere with DJ Free admission!
Snacks and drinks 100% local!
German :
Verpassen Sie nicht den letzten Guinguette-Abend des Sommers bei Terres d’Emotions….
Musikalisches Ambiente mit DJ Eintritt frei!
Kleine Verpflegung vor Ort mit Brettern und Getränken aus 100% lokaler Produktion!
Italiano :
Non perdetevi l’ultima serata Guinguette dell’estate a Terres d’Emotions….
Atmosfera musicale con DJ Ingresso libero!
Disponibili snack e bevande 100% locali!
Espanol :
No se pierda la última velada Guinguette del verano en Terres d’Emotions….
Ambiente musical con DJ ¡Entrada gratuita!
Aperitivos y bebidas 100% locales
