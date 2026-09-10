Afterwork : Femmes entrepreneuses L’Ouvre-Boite Valence-en-Poitou

Informations pratiques

Valence-en-Poitou

Afterwork : Femmes entrepreneuses

L’Ouvre-Boite 5 place de la Marne Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Parce qu’on nous a trop longtemps vendu le mythe de la femme parfaite menant tout de front sans jamais flancher, L’Ouvre-Boîtes vous invite à cette soirée d’échange sans filtre, pour poser les masques et souffler ensemble. Cette rencontre inspirante se déroulera en deux temps forts

1ère partie — Aline Lelong de Bien & toi ? : une intervention rythmée et teintée d’humour pour décortiquer la charge mentale, le syndrome de la bonne élève et la culpabilité du quotidien. Une véritable ode à l’imperfection joyeuse pour apprendre à dire « non » et enlever l’armure

2ème partie — Laurène Kosno : sexothérapeute, Laurène abordera la place de l’énergie féminine et des cycles dans la communication et l’entrepreneuriat. Découvrez comment aligner vos rythmes intérieurs avec vos impératifs professionnels pour gagner en assurance et porter vos projets avec aisance. .

L’Ouvre-Boite 5 place de la Marne Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@louvreboites86.fr

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English : Afterwork : Femmes entrepreneuses

L’événement Afterwork : Femmes entrepreneuses Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou