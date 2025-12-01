Afterwork fiction Paris la blanche – Médiathèque de l’Orangerie Vichy

Allier

Afterwork fiction Paris la blanche Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins Vichy Allier

Début : Jeudi 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12 19:30:00

2025-12-12

Tous les mois, l’Orangerie vous propose une séance ciné ou documentaire, en afterwork détente

Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 43 50 mediatheque-orangerie@vichy-communaute.fr

Every month, l’Orangerie invites you to a relaxing afterwork screening of a film or documentary

Jeden Monat bietet Ihnen die Orangerie einen Film oder Dokumentarfilm als entspannende Afterwork-Veranstaltung an

Ogni mese, l’Orangerie vi invita a un rilassante dopolavoro con un film o un documentario

Cada mes, la Orangerie le invita a una relajante sesión de afterwork con una película o un documental

