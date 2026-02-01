Afterwork French Tech Antananarivo – 18/02/2026 – «La tech dans l’industrie manufacturière à Madagascar », KUDéta – Carlton, Antananarivo

Afterwork French Tech Antananarivo – 18/02/2026 – «La tech dans l’industrie manufacturière à Madagascar » Mercredi 18 février, 18h00 KUDéta – Carlton

Début : 2026-02-18T16:00:00+01:00 – 2026-02-18T19:00:00+01:00

Fin : 2026-02-18T16:00:00+01:00 – 2026-02-18T19:00:00+01:00

1er Afterwork de l’année – French Tech Antananarivo

La transformation numérique n’est plus une option pour l’industrie manufacturière : c’est aujourd’hui un levier stratégique de compétitivité, de performance et de durabilité.

Automatisation, data, systèmes d’information, supply chain… comment la tech transforme concrètement l’industrie à Madagascar ?

Pour ouvrir l’année 2026, la French Tech Antananarivo vous donne rendez-vous pour son premier afterwork, dédié au thème :

« La tech dans l’industrie manufacturière à Madagascar »

18 février 2026

18h00 – 20h00

KUDéTA – Carlton

Avec la participation de :

• Tiana RASAMIMANANA, Président – Syndicat des Industries de Madagascar (SIM)

• Olivier CUA, CEO – Epsilon

• Rivo ANDRIAMANALINA, CEO – ArBiochem Group

• Steven KERIGNARD, Directeur Supply Chain, Achats & SI Métier – Lecofruit

• Matthieu SEGUIN, CEO – STAR Madagascar

• Jean Michel HUET, Associé en charge du continent africain – BearingPoint

Un moment privilégié d’échanges entre dirigeants, experts et acteurs de l’écosystème tech et industriel, pour partager leurs retours d’expérience, les enjeux concrets et les perspectives d’avenir.

️ Places limitées – inscription obligatoire

Inscrivez-vous ici : https://forms.gle/Feqd1ziJ9jnzHAcX8

