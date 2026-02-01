Afterwork French Tech Antananarivo – 18/02/2026 – «La tech dans l’industrie manufacturière à Madagascar », KUDéta – Carlton, Antananarivo
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-18T16:00:00+01:00 – 2026-02-18T19:00:00+01:00
Fin : 2026-02-18T16:00:00+01:00 – 2026-02-18T19:00:00+01:00
1er Afterwork de l’année – French Tech Antananarivo
La transformation numérique n’est plus une option pour l’industrie manufacturière : c’est aujourd’hui un levier stratégique de compétitivité, de performance et de durabilité.
Automatisation, data, systèmes d’information, supply chain… comment la tech transforme concrètement l’industrie à Madagascar ?
Pour ouvrir l’année 2026, la French Tech Antananarivo vous donne rendez-vous pour son premier afterwork, dédié au thème :
« La tech dans l’industrie manufacturière à Madagascar »
18 février 2026
18h00 – 20h00
KUDéTA – Carlton
Avec la participation de :
• Tiana RASAMIMANANA, Président – Syndicat des Industries de Madagascar (SIM)
• Olivier CUA, CEO – Epsilon
• Rivo ANDRIAMANALINA, CEO – ArBiochem Group
• Steven KERIGNARD, Directeur Supply Chain, Achats & SI Métier – Lecofruit
• Matthieu SEGUIN, CEO – STAR Madagascar
• Jean Michel HUET, Associé en charge du continent africain – BearingPoint
Un moment privilégié d’échanges entre dirigeants, experts et acteurs de l’écosystème tech et industriel, pour partager leurs retours d’expérience, les enjeux concrets et les perspectives d’avenir.
️ Places limitées – inscription obligatoire
Inscrivez-vous ici : https://forms.gle/Feqd1ziJ9jnzHAcX8
KUDéta – Carlton Anosy Antananarivo 101 Antananarivo 101 Anosy Analamanga
