Afterwork Girl Power – La Bohème VILLA PAULA Istres, 5 juin 2025 18:30, Istres.

Bouches-du-Rhône

Afterwork Girl Power Jeudi 5 juin 2025 à 18h30. La Bohème VILLA PAULA 22 Avenue saint Exupéry Istres Bouches-du-Rhône

Une soirée 100% féminine pour réunir professionnelles et entrepreneuses du secteur d’Istres et alentours

AU PROGRAMME

– Cocktail dînatoire

– ⁠Réseautage et rencontres

– ⁠Business

– ⁠Good vibes & ambiance .

La Bohème VILLA PAULA 22 Avenue saint Exupéry

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A 100% women?s evening to bring together professionals and entrepreneurs from the Istres and surrounding areas

German :

Ein 100% weiblicher Abend, um Berufstätige und Unternehmerinnen aus Istres und Umgebung zusammenzubringen

Italiano :

Una serata 100% al femminile per riunire professioniste e imprenditrici di Istres e dintorni

Espanol :

Una velada 100% femenina para reunir a profesionales y empresarias de Istres y alrededores

