Une soirée inédite au Mercure Amiens Cathédrale pour découvrir le goût du local dans une ambiance festive. Pour la première fois, le Mercure Amiens Cathédrale propose un Afterwork Gourmand & Musical, le mercredi 25 juin 2025, de 18h30 à 20h.

Organisé au cœur de l’hôtel, cet événement gratuit (sur réservation) permet aux visiteurs de vivre une expérience alliant gastronomie locale, produits d’exception et ambiance musicale conviviale, dans le cadre du programme national BONS&VIVANTS du réseau Mercure.

Un rendez-vous unique pour les amateurs de plaisirs simples et authentiques

Les participants pourront déguster une création exclusive du Chef Stéphane Collet, Meilleur Ouvrier de France, imaginée en collaboration avec les équipes du Mercure Amiens Cathédrale et le chef Sylvain Pillac. L'expérience sera enrichie par une sélection de pépites locales soigneusement choisies et une ambiance musicale chaleureuse, propice aux échanges.

