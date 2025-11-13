Afterwork Grasse Expertise PARFEX Grasse

Afterwork Grasse Expertise Jeudi 13 novembre, 18h30 PARFEX Alpes-Maritimes

Début : 2025-11-13T18:30:00+01:00 – 2025-11-13T20:00:00+01:00

Fin : 2025-11-13T18:30:00+01:00 – 2025-11-13T20:00:00+01:00

Grasse Expertise, réseau d’entreprises engagées dans la valorisation et le rayonnement du savoir-faire économique du bassin grassois, fédère les acteurs locaux autour de l’innovation, de la collaboration et du partage d’expériences.

Dans cette dynamique, Grasse Expertise organise un afterwork convivial réservé aux entreprises membres, accueilli au sein de l’entreprise PARFEX, l’un des fleurons de la parfumerie grassoise.

Cet événement sera l’occasion de renforcer les synergies entre professionnels, de découvrir les activités de PARFEX, et de partager un moment d’échanges privilégié au cœur de l’écosystème économique du pays de Grasse.

PARFEX PARC INDUSTRIEL BOIS DE GRASSE 51 AVENUE LOUISON BOBET 06130 GRASSE. Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afterwork pour les entreprises membres de Grasse Expertise afterwork Grasse