Grussenheim

Afterwork

Grand Rue Grussenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-06-26 2026-07-17 2026-08-21 2026-09-11

Soirée placée sous le signe de la convivialité et de la gourmandise.

Une belle occasion de se retrouver entre amis, en famille ou entre collègues pour profiter ensemble d’une ambiance chaleureuse et détendu. Les repas et les animations de chaque soirée seront dévoilés au fur et à mesure… restez à l’affût ! .

Grand Rue Grussenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est grussemer.kumpel@gmail.com

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English :

An evening of conviviality and gourmet delights.

L’événement Afterwork Grussenheim a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du Grand Ried