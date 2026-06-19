Afterwork Grussenheim
Afterwork Grussenheim vendredi 26 juin 2026.
Grussenheim
Afterwork
Grand Rue Grussenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-06-26 2026-07-17 2026-08-21 2026-09-11
Soirée placée sous le signe de la convivialité et de la gourmandise.
Une belle occasion de se retrouver entre amis, en famille ou entre collègues pour profiter ensemble d’une ambiance chaleureuse et détendu. Les repas et les animations de chaque soirée seront dévoilés au fur et à mesure… restez à l’affût ! .
Grand Rue Grussenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est grussemer.kumpel@gmail.com
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English :
An evening of conviviality and gourmet delights.
L’événement Afterwork Grussenheim a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du Grand Ried
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