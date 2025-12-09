Afterwork HEC Alumni Franco-Chinois XiaoYouHui Hôtel Melia Vendôme Paris Mardi 9 décembre, 18h30 sur inscription

Afterwork HEC Alumni Franco-Chinois XiaoYouHui à l’Hôtel Melia Vendôme

Dans le cadre du « Xiao You Hui »

BIENVENUE !

L’International, la croissance, l’innovation vous intéressent,

Rejoignez-nous, gardez le contact !

Afterwork HEC Alumni – France Chine XiaoYouHui

Le Mardi 9 décembre 2025, à partir de 18h30

HÔTEL MELIA VENDÔME 4 étoiles

8 rue Cambon 75001 PARIS

Métro : Concorde, Madeleine ou Tuileries (lignes 1, 8, 12, 14)

Parking public près de l’hôtel

Le grand retour des afterwork France Chine XiaoYouHui !

Depuis sa première le 4 septembre 2012 le XiaoYouHui s’est réuni une quinzaine de fois pour des afterworks « Zai Fa Guo » franco-chinois, réunissant un même soir et en un même lieu à Paris, les anciens HEC intéressés par la Chine, de nombreux anciens d’universités et de business et engineering schools chinoises, des anciens de grandes écoles françaises et des anciens d’universités étrangères. Ce bel élan a été coupé au début de l’année du rat de métal au début 2020 pour les raisons que tous connaissent mais ce n’était qu’un au revoir !

Nous y retrouverons nos amis les alumni de Tsing’hua, Beida, Fudan, CEIBS, Tongji, Bei Wai et autres universités chinoises ainsi que les diplômés de grandes écoles françaises unis au sein du Xiao You Hui, et pourrons ainsi échanger tous ensemble de la manière la plus conviviale.

De plus, c’est une excellente opportunité pour rester en contact avec d’autres diplômés HEC, développer votre réseau, échanger des idées fructueuses, rencontrer de nouvelles personnes, recruter, partager vos activités, repérer d’éventuelles synergies commerciales, et discuter avec d’autres cadres et chefs d’entreprise.

Pour cette soirée exceptionnelle, l’hôtel Melia Vendôme, nous accueille dans son espace bar lounge. L’entrée est ouverte à tous, avec une PAF de 5 euros pour financer les petits plats ou snacks à grignoter, et les tarifs des boissons sont préférentiels !

À bientôt pour cet événement exceptionnel ! Venez nombreux rencontrer l’élite de demain, d’est en ouest !

Vos hôtes pour la soirée :

Pierre-Yves Carpentier, H81, Président du Club HEC Développement International (« CDI »)

Muriel Poullain, E96, Vice-Présidente du CDI et « marraine des afterworks »

Sophie Qi Goulvestre, M10, Membre du bureau du CDI

Pei Li, E24, Membre du CDI

Moulay Rachid Bourazza, E13, Membre du Bureau du CDI

Bernard Tézé, H85, Membre du Bureau du CDI

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-09T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-09T22:30:00.000+01:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/invitation-exclusive-afterwork-hec-alumni-franco-chinois-xiaoyouhui-du-mardi-9-decembre-2025/2025/12/01/13144

Hôtel Melia Vendôme 8 rue Cambon 75001 PARIS Quartier Vendôme Paris 75001 Paris