Afterwork HEC et Alumni Midi Py Mamagayo Toulouse

Afterwork HEC et Alumni Midi Py – Jeudi 20 Novembre à 19h au Mamagayo

Cher.es Alumni,

Nous vous donnons rendez-vous pour un Afterwork pour les HEC et Alumni Midi Py à Toulouse, le :

Jeudi 20 novembre

à partir de 19h

au

Mamagayo

46 Place Anatole France

31000 Toulouse

(Métro Jeanne d’Arc, Compans Caffarelli)

L’objectif ? Se retrouver dans une ambiance conviviale, échanger autour d’un verre + grignotage et élargir nos réseaux

La formule ? Debout, chacun.e pourra prendre ce qu’il/elle veut ( boisson, grignotage) et règlera sur place.

Merci de vous inscrire via le site HEC Alumni avant le 19 Novembre pour que nous puissions confirmer le nombre au bar.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour partager un moment de convivialité et d’échanges

Florence Pawlowski (H.01)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-20T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-20T23:00:00.000+01:00

