Afterwork HEC Paris Alumni – Lausanne Hotel Alpha Palmier by Fassbind Lausanne

Afterwork HEC Paris Alumni – Lausanne
Chers Alumni HEC Paris de Lausanne et de la région,
Nous avons le plaisir de vous informer que nous reprenons les rencontres informelles du chapitre Suisse de HEC Alumni à lausanne sous forme d’un Afterwork HEC Paris Alumni.
Profitez de cette occasion pour passer un bon moment, renforcer les liens au sein de notre réseau, et rencontrer de nouveaux membres. N’hésitez pas à venir accompagné·e : partenaires et amis sont les bienvenus !
Mardi 28 octobre 2025
Alpha Palmier by Fassbind, Rue du Petit Chêne 34, 1003 Lausanne
18h30 – 20h30
Offre spéciale (recommandée) : Alpha Palmier propose un « Forfait d’une heure »entre 18h30 et 19h30 au prix de 29 CHF/personne (paiement individuel à l’arrivée). Cette formule comprend une sélection de boissons (bière, vin, eaux minérales, cocktails non inclus) ainsi que des accompagnements variés (pizza, bouchées salées etc.).
À noter: Les accompagnements sont inclus uniquement dans cette formule. Après 19h30, les consommations hors forfait restent possibles à l’unité.
Inscription : Pour faciliter l’organisation, inscrivez-vous dès maintenant via le lien ci-dessous.
Prochains rendez-vous du chapitre
Le chapitre poursuivra ses activités avec plusieurs rendez-vous prévus dans les semaines à venir:
Mardi 11 novembre 2025 à 18h30 – Afterwork au CitizenM de Genève
Mardi 9 décembre 2025 à 18h00 – Soirée au marché de Noël de Lausanne
Mercredi 10 décembre 2025 à 18h00 – Soirée au marché de Noël de Bâle
Mercredi 17 décembre 2025 à 18h00 – Soirée au marché de Noël de Zurich
Les détails pour chaque événement seront partagés prochainement.
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux le 28 octobre pour une soirée conviviale à Lausanne !
Pour le chapitre suisse HEC Paris Alumni
Olivier Buzzi, co-président
Pierre-Olivier Botteron, co-président
Hotel Alpha Palmier by Fassbind Rue du Petit Chêne 34 1003 LAUSANNE Lausanne 1003 District de Lausanne