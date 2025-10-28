Afterwork HEC Paris Alumni – Lausanne Hotel Alpha Palmier by Fassbind Lausanne

Afterwork HEC Paris Alumni – Lausanne

Chers Alumni HEC Paris de Lausanne et de la région,

Nous avons le plaisir de vous informer que nous reprenons les rencontres informelles du chapitre Suisse de HEC Alumni à lausanne sous forme d’un Afterwork HEC Paris Alumni.

Profitez de cette occasion pour passer un bon moment, renforcer les liens au sein de notre réseau, et rencontrer de nouveaux membres. N’hésitez pas à venir accompagné·e : partenaires et amis sont les bienvenus !

Mardi 28 octobre 2025

Alpha Palmier by Fassbind, Rue du Petit Chêne 34, 1003 Lausanne

18h30 – 20h30

Offre spéciale (recommandée) : Alpha Palmier propose un « Forfait d’une heure »entre 18h30 et 19h30 au prix de 29 CHF/personne (paiement individuel à l’arrivée). Cette formule comprend une sélection de boissons (bière, vin, eaux minérales, cocktails non inclus) ainsi que des accompagnements variés (pizza, bouchées salées etc.).

À noter: Les accompagnements sont inclus uniquement dans cette formule. Après 19h30, les consommations hors forfait restent possibles à l’unité.

Inscription : Pour faciliter l’organisation, inscrivez-vous dès maintenant via le lien ci-dessous.

Prochains rendez-vous du chapitre

Le chapitre poursuivra ses activités avec plusieurs rendez-vous prévus dans les semaines à venir:

Mardi 11 novembre 2025 à 18h30 – Afterwork au CitizenM de Genève

Mardi 9 décembre 2025 à 18h00 – Soirée au marché de Noël de Lausanne

Mercredi 10 décembre 2025 à 18h00 – Soirée au marché de Noël de Bâle

Mercredi 17 décembre 2025 à 18h00 – Soirée au marché de Noël de Zurich

Les détails pour chaque événement seront partagés prochainement.

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux le 28 octobre pour une soirée conviviale à Lausanne !

Pour le chapitre suisse HEC Paris Alumni

Olivier Buzzi, co-président

Pierre-Olivier Botteron, co-président

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-28T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-10-28T21:00:00.000+01:00

Hotel Alpha Palmier by Fassbind Rue du Petit Chêne 34 1003 LAUSANNE Lausanne 1003 District de Lausanne