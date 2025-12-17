Afterwork HEC Paris Executive Community La Mezcaleria Paris Lundi 26 janvier 2026, 18h30 sur inscription

Afterwork Executive Community HEC Paris

Cher membre de l’Executive Community

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre premier afterwork de l’année.

Retrouvons-nous dans l’ambiance chaleureuse et colorée de la Mezcaleria pour un moment convivial, placé sous le signe des saveurs latines.

Ce sera l’occasion de :

Découvrir la nouvelle identité d’HEC Executive Community,

Explorer le nouveau site qui vous est dédié

Revoir vos camarades de promotion,

Rencontrer d’autres anciens participants,

Au plaisir de vous y retrouver !

Attention, 50 places maximum, inscrivez-vous rapidement !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-26T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-26T21:30:00.000+01:00

La Mezcaleria 13 boulevard du temple, 75003 Paris Quartier des Enfants-Rouges Paris 75003 Paris



