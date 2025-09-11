Afterwork Initiation et dégustation vin Allier Bourbonnais Attractivité Moulins
Allier Bourbonnais Attractivité 65 rue d’Allier Moulins Allier
Début : 2025-09-11 18:30:00
fin : 2025-09-11 19:30:00
2025-09-11
À l’agence Allier Bourbonnais Attractivité, on s’offre une soirée conviviale autour de bon plats de produits du terroir et de verres bien mérités ! Soirée spéciale initiation et dégustation de vins locaux.
Allier Bourbonnais Attractivité 65 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
English :
At the Allier Bourbonnais Attractivité agency, we’re treating you to a convivial evening of local produce and well-deserved drinks! A special evening of initiation and tasting of local wines.
German :
In der Agentur Allier Bourbonnais Attractivité gönnt man sich einen geselligen Abend bei guten Gerichten aus regionalen Produkten und wohlverdienten Gläsern! Spezieller Abend zur Einführung und Verkostung lokaler Weine.
Italiano :
L’agenzia Allier Bourbonnais Attractivité vi propone una serata conviviale a base di prodotti locali e di meritate bevande! Serata introduttiva speciale e degustazione di vini locali.
Espanol :
En la agencia Allier Bourbonnais Attractivité, le proponemos una agradable velada a base de productos locales y bebidas bien merecidas Velada especial de presentación y degustación de vinos locales.
