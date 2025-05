AfterWork | Jam Session – Conservatoire de Nantes Nantes, 25 juin 2025 18:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-25 18:30 – 20:30

Gratuit : non Entrée libre, sans réservation. En famille

Edgard et son équipe ouvrent exceptionnellement la cafet du Conservatoire en soirée pour boire un verre et partager une plancha en musique après le boulot.Soirée jazz avec les élèves du département jazz, puis bœuf avec tous les musiciens présents. Emmenez vos instruments !Consommation (boissons/softdrink/planchas) sur place.

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr