Afterwork Karaoké Rue Louis Barthou Oloron-Sainte-Marie 8 août 2025 18:00

Pyrénées-Atlantiques

Afterwork Karaoké Rue Louis Barthou Parvis de l’ancienne Caisse d’Epargne Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08 18:00:00

fin : 2025-08-08 22:00:00

Date(s) :

2025-08-08

Un talent de chanteur, une envie de convivialité et de rires partagés? Alors, la soirée Karaoké est faite pour vous. Le temps d’une chanson, venez vous essayer au micro avec vos amis et votre famille, vous pourrez aussi grignoter et vous rafraichir dans la joie et la bonne humeur. Buvette et foodtruck sur place. .

Rue Louis Barthou Parvis de l’ancienne Caisse d’Epargne

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99

English : Afterwork Karaoké

German : Afterwork Karaoké

Italiano :

Espanol : Afterwork Karaoké

L’événement Afterwork Karaoké Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme du Haut-Béarn