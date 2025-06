Afterwork Kizomba avec Salsatipik à La Prairie Le Monastère 27 juin 2025 07:00

Soirée Kizomba à La Prairie 19h–23h.

Danse, détente et nature vous donnent rendez-vous à La Prairie pour une soirée Kizomba en plein air, dans une ambiance chaleureuse et guinguette, au bord de la rivière.

Au programme :

Une piste pour danser la Kiz’ en toute simplicité

Un moment convivial pour se retrouver, se poser

Un cadre apaisant, entre arbres, guirlandes lumineuses et coucher de soleil

Restauration sur place .

31 avenue de l’Abbaye

Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie prog@station-a.fr

English :

Kizomba evening at La Prairie ? 7-11pm.

Dance, relax and enjoy nature at La Prairie for an open-air Kizomba evening in a warm, guinguette atmosphere by the river.

German :

Kizomba-Abend in La Prairie? 19h?23h.

Tanz, Entspannung und Natur treffen sich in La Prairie zu einem Kizomba-Abend unter freiem Himmel, in einer warmen Guinguette-Atmosphäre am Ufer des Flusses.

Italiano :

Serata Kizomba a La Prairie ? 19:00 23:00.

Ballate, rilassatevi e godetevi la natura a La Prairie per una serata di Kizomba all’aperto in un’atmosfera calda e guinguette in riva al fiume.

Espanol :

Noche de kizomba en La Prairie ? 19:00-23:00.

Baile, relájese y disfrute de la naturaleza en La Prairie para una noche de Kizomba al aire libre en un ambiente cálido y guinguette junto al río.

