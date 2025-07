AfterWork Latino au Cambarou Aix-en-Provence

AfterWork Latino au Cambarou Aix-en-Provence vendredi 18 juillet 2025.

AfterWork Latino au Cambarou

Vendredi 18 juillet 2025 de 19h à 23h30. Place des Cardeurs Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 19:00:00

fin : 2025-07-18 23:30:00

Date(s) :

2025-07-18

Les AfterWorks Latinos reviennent cet été ! Cet été, ces migrent du Cours Mirabeau à la , toujours au centre ville d’Aix-en-Provence ! C’est un cours d’initiation de 30 min de Bachata.

1 Vendredi sur 2 tout l’été, le Cambarou vous donne rendez-vous sur le Cours Mirabeau. L’occasion idéale pour faire découvrir la danse à 2 à vos amis !



⚠ Bar et Restauration ⚠

Si vous voulez boire un verre ou manger un bout (planches, tapas, salades, burgers…), n’hésitez pas à commander auprès de nos partenaires cela permettra à ́ ! Réservation recommandée

● Chez Lion Cardeurs

● Dada Cardeurs

● Valeria Le Clan des Mamma

● La Girafe. .

Place des Cardeurs Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 60 05 01

English :

Les AfterWorks Latinos are back this summer! This summer, they’re moving from the Cours Mirabeau to the , still in downtown Aix-en-Provence! It’s a 30-minute introductory Bachata class.

German :

Die Latin AfterWorks kommen diesen Sommer wieder! Diesen Sommer wandern sie vom Cours Mirabeau in die , immer im Stadtzentrum von Aix-en-Provence! Es handelt sich um einen 30-minütigen Einführungskurs in Bachata.

Italiano :

I Latino AfterWorks tornano quest’estate! Quest’estate si trasferiscono dal Cours Mirabeau al Cours Mirabeau, sempre nel centro di Aix-en-Provence! Si tratta di un corso introduttivo di Bachata della durata di 30 minuti.

Espanol :

¡Los Latino AfterWorks vuelven este verano! Este verano, se trasladan del Cours Mirabeau al , ¡todavía en el centro de Aix-en-Provence! Se trata de una clase de iniciación a la bachata de 30 minutos.

L’événement AfterWork Latino au Cambarou Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-07-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence