Musée de Borda, Chapelle des Carmes 11 bis rue des Carmes Dax Landes

Avec Marion Desramaut (élève à l’Institut National du Patrimoine)

Pendant 23 ans, Gischia collabore étroitement dans les coulisses avec son ami Vilar pour créer des costumes et des dispositifs scéniques qui se mettent au service de la mise en scène et s’effacent, au lieu de se mettre en concurrence avec elle. Plus d’une trentaine de pièces naîtront de cette conception partagée d’un théâtre épuré, où la place du peintre est essentielle. Gischia participe la naissance du Festival d’Avignon et l’aventure du Théâtre National Populaire;… .

