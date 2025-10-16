Afterwork Les amateurs à l’honneur Ferrières Martigues
Afterwork Les amateurs à l’honneur
Vendredi 10 avril 2026 de 18h30 à 20h. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône
Avant le spectacle, direction les Salins pour chanter, danser ou vous détendre autour d’un verre !
Cette saison nous proposons une scène ouverte à un groupe ou une association musicale de la région pour découvrir leur talent.
Rendez-vous dans le hall du Théâtre des Salins pour se rassembler et profiter d’un concert amateur. .
Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net
English :
Before the show, head to Les Salins to sing, dance or relax with a drink!
German :
Gehen Sie vor der Show ins Les Salins, um zu singen, zu tanzen oder bei einem Drink zu entspannen!
Italiano :
Prima dello spettacolo, recatevi alle Saline per cantare, ballare o rilassarvi davanti a un drink!
Espanol :
¡Antes del espectáculo, dirígete a Les Salins para cantar, bailar o relajarte con una bebida!
