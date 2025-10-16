Afterwork Les grands principes de la transmission du patrimoine Maison des associations Royan

Afterwork Les grands principes de la transmission du patrimoine Maison des associations Royan jeudi 16 octobre 2025.

Afterwork Les grands principes de la transmission du patrimoine

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

L’UNPI 17 ROYAN (Union Nationale des Propriétaires Immobiliers) se propose, dans le cadre de ses activités conseils de vous présenter en collaboration avec le groupe Allianz, les grands principes de la transmission du patrimoine.

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 31 37 25 unpi17royan@gmail.com

English :

The UNPI 17 ROYAN (Union Nationale des Propriétaires Immobiliers National Union of Real Estate Owners) proposes, as part of its advisory activities, to present to you, in collaboration with the Allianz group, the main principles of the transmission of assets.

German :

Die UNPI 17 ROYAN (Union Nationale des Propriétaires Immobiliers) bietet Ihnen im Rahmen ihrer Beratungstätigkeit an, Ihnen in Zusammenarbeit mit der Allianz-Gruppe die wichtigsten Grundsätze der Vermögensübertragung zu erläutern.

Italiano :

Nell’ambito dei suoi servizi di consulenza, l’UNPI 17 ROYAN (Union Nationale des Propriétaires Immobiliers), in collaborazione con il gruppo Allianz, desidera presentare i principi fondamentali della successione.

Espanol :

En el marco de sus servicios de asesoramiento, la UNPI 17 ROYAN (Union Nationale des Propriétaires Immobiliers Unión Nacional de Propietarios Inmobiliarios), en colaboración con el grupo Allianz, desea presentar los grandes principios de la sucesión.

